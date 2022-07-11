Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “doktorlara silah verilmesi” talebine tepki

"ŞİDDETİN LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum." cümlelerini kullanmıştı.