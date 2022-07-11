Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan “doktorlara silah verilmesi” talebine tepki
Son dakika haberleri | Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "doktorlara silah verilmesi" talebine "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı Silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" cümleleriyle tepki gösterdi.
SON DAKİKA: Twitter'dan açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı Silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" dedi.
"HEKİME GÜVENİ ESAS ALIN"
Koca, "Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar." ifadelerine yer verdi.
"ESKİ VİDEOLAR TEKRAR YAYINLANIYOR"
Diğer yandan aylar önceki üzücü şiddet olaylarının yeni yaşanmış gibi servis edildiğinin altını kalın harflerle çizen Bakan Koca, "Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır." açıklamasını yaptı.
"ŞİDDETİN LEKESİNDEN KORUMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Bakan Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum." cümlelerini kullanmıştı.
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