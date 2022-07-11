Sel bölgesinde olduğu için eleştiriye maruz kalan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den CHP’li yöneticilere tepki: Siz neden burada değildiniz?

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." diyen Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir." ifadelerini kullandı.