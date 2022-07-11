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Sel bölgesinde olduğu için eleştiriye maruz kalan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP’li yöneticilere tepki: Siz neden burada değildiniz?

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Sel bölgesinde olduğu için eleştiriye maruz kalan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den CHP’li yöneticilere tepki: Siz neden burada değildiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Esenyurt ilçesinde sel afetinin meydana geldiği bölgede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber faaliyetler yürütmesi muhalefetin tepkisini toplamıştı. Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten." dedi. Kabaktepe, "Asıl sorulması gerek soru: Siz neden burada değildiniz?" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da geçen gün etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle Esenyurt'ta bir takım mahallelerde sel meydana gelmiş, ev ile iş yerlerini su basmıştı.

MUHALEFET VATANDAŞIN YANINDA OLMAMAKLA KALMADI OLANI DA ELEŞTİRDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selin vurduğu bölgelerde incelemede bulunmuş, basın toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de yer alması muhalefet tarafından eleştirilmişti.

"TATİLDEN, ŞEZLONGDAN, BALIKÇIDAN İŞ YAPMAYA VAKİT BULAMAYANLARIN ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ"

Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verdi.

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." diyen Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir." ifadelerini kullandı.

"SİZ NEDEN BURADA DEĞİLDİNİZ"

Kabaktepe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbullular'ın dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz?''

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