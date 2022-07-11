Son dakika: Milli Saraylardan flaş "çini" açıklaması

Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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