Son dakika: Milli Saraylardan flaş "çini" açıklaması
Milli Saraylar Başkanlığı'ndan, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. İddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir" denildi.
Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır.
Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir.
Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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