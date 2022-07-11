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Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...

Eczaneler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında 9 Temmuz tarihinde başladı. Bayramın son günü 12 Temmuz olacak. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...

Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczaneler bayramın 1. 2. 3. ve 4. günü kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...

KURBAN BAYRAMI ECZANELERİN ÇALIŞMA DURUMU

Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bayram boyunca da nöbetçi eczaneler açık olacak.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatilinin ardından eczaneler de normal işleyişe geçecek.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

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