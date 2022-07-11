Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eczaneler bayramın 1. 2. 3. ve 4. günü kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...