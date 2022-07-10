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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

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Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Lapid, Başkan Erdoğan'ın bayramını tebrik etti

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