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Son dakika | Türkiye ve İsrail arasında 71 yıl sonra bir ilk! Uçuşlar yeniden başlayacak

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika | Türkiye ve İsrail arasında 71 yıl sonra bir ilk! Uçuşlar yeniden başlayacak

Son dakika haberi... İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

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