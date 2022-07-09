Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kurban Bayramı diplomasisi
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?
- Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
- Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...
- DGS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
- Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!
- İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
- GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?