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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kurban Bayramı diplomasisi

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kurban Bayramı diplomasisi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı BAŞKAN ERDOĞAN MEHMETÇİK İLE BAYRAMLAŞTI
Emine Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı EMİNE ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ MESAJI
Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

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