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CHP'nin İBB sözcüsü Tarık Balyalı fena yakalandı! "Devlet burada ya siz!"

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Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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CHP’nin İBB sözcüsü Tarık Balyalı fena yakalandı! Devlet burada ya siz!

Mega kent İstanbul dün Meteoroloji’nin uyarıları sonrası yoğun yağışa ardından da sele teslim oldu. Yaşanan bu olumsuzluk sonrası ise tüm gözler CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aradı. İmamoğlu’nun Muğla’da tatilde olduğu ve İstanbul’a intikal etmediği çok geçmeden ortaya çıktı. Bu olay sonrası CHP'nin İBB'de görevli bazı üst düzey isimler de benzer durumlara düştü. İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı sel felaketi yaşayan İstanbulluların yanında olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi hedef alan bir tweet atarken konumunu açık unuttu ve tatilde olduğu ortaya çıktı. Bu olay sonrası Balyalı'ya vatandaşlardan “Devlet burada siz neredesiniz sözleriyle” karşı tepki geldi. İşte skandalın perde arkası…

İstanbul'da dün fece başlayan ve sabaha kadar süren sağana yağış bilindiği üzere 24 Ocak 2022'deki kar yağışının felakete dönüşmesi gibi büyük bir soruna dönüştü.

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu.

İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

CHP'Lİ İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERMEYE KALKTI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi.

KONUMUNU AÇIK UNUTTU

Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı.

"DEVLET BURADA YA SİZ!"

Bu olay sonrası Balyalı'ya vatandaşlardan "Devlet burada siz neredesiniz sözleriyle" karşı tepki geldi.

Allah Türkiye’yi İmamoğlu’ndan korusun! "ALLAH TÜRKİYE'Yİ İMAMOĞLU'NDAN KORUSUN!"
Allah Türkiye’yi İmamoğlu’ndan korusun!

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