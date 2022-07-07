İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Başkan Erdoğan'a bayram tebriği
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Başkan Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
İKİLİ İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMADA MUTABIK KALINDI
İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.
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