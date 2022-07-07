İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Başkan Erdoğan’a bayram tebriği

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Başkan Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.



İKİLİ İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMADA MUTABIK KALINDI

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.