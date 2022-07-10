Sel sonrası İstanbul Valiliği duyurdu: Yardım ödemesi başladı

Bölgede yapılanları değerlendirdiklerini belirten Soylu, "Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerini su basanlara, iş yerlerini su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibarıyla bir banka şubesine açtırdık, hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamdolsun bir can kaybımız yok. Önemli olan o. Çünkü bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede yapılması gereken işler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onlar Büyükşehir Belediyesiyle değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda bu da yapılıp sona erecek. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler. Vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyet de yani en azından maddi mağduriyet, mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti maalesef çözemeyiz ama maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar, destekler ortaya konulacak."