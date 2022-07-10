Sel sonrası İstanbul Valiliği duyurdu: Yardım ödemesi başladı
Son dakika... İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören konut ve iş yerleri için yardım ödemelerinin başladığını açıkladı. Diğer yandan İstanbul'daki selin bilançosunu Valilik tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde yağıştan zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
"YARDIM ÖDEMESİ BAŞLADI"
Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat (birikinti) temizliği tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı. 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapıldı, diğer ödemeler devam ediyor.
Ayrıca, zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edildi.
AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülüyor.
Valiliğin açıklamasında bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiği belirtildi.
ÇALIŞMADA 835 PERSONEL VE 217 ARAÇ GÖREV YAPIYOR
Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında taşkınla ilgili çalışmalarda, Arama ve Kurtarma Çalışma Grubunda, İstanbul, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personeli ile 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli olmak üzere toplam 71 personel ve 18 araç; Beslenme Çalışma Grubunda, İBB 12 personel ve 6 araç, 14 İHH personeli ve 1 araç, 22 Kızılay personeli ve 3 araç olmak üzere 48 personel,
10 araç; Enerji Çalışma Grubunda, BEDAŞ'tan 11 personel ve 4 araç; Sağlık Çalışma Grubunda, İl Sağlık Müdürlüğünden 12 personel ve 3 ambulans; Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubunda, İBB 348 personel ve 116 araç, Esenyurt Belediyesinden 296 personel ve 60 araç,
Karayolları Bölge Müdürlüğünden 12 personel ve 6 araç olmak üzere toplam 656 personel ve 182 araç; Hasar-Zarar Tespit Çalışma Grubunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 13, Defterdarlıktan 10, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19, toplam 32 personel olmak üzere 835 personel ve 217 araç görev yapıyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SELDEN ETKİLENEN ESENYURT'TA KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel meydana gelen Esenyurt'ta can kaybı yaşanmadığını belirterek, evlerini su basan vatandaşlara 5'er bin lira, iş yerlerini su basanlara da 10'ar bin lira ilk etapta nakit yardımı yapılacağını bildirdi.
Bakan Soylu, kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'taki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Su basan yerlerde boşaltma çalışmaları yapıldığını aktaran Soylu, hem vatandaşları dinlediklerini hem durumu değerlendirme fırsatına sahip olduklarını anlattı.
Bölgede yapılanları değerlendirdiklerini belirten Soylu, "Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerini su basanlara, iş yerlerini su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibarıyla bir banka şubesine açtırdık, hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamdolsun bir can kaybımız yok. Önemli olan o. Çünkü bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, bölgede yapılması gereken işler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Onlar Büyükşehir Belediyesiyle değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda bu da yapılıp sona erecek. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler. Vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyet de yani en azından maddi mağduriyet, mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti maalesef çözemeyiz ama maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar, destekler ortaya konulacak."
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