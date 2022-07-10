İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’li isim tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaftan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da aranan zanlı, Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İHA'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI! PKK'YA KANDİL'DE DARBE A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN