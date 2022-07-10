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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'li isim tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’li isim tutuklandı

İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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