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Başkan Erdoğan'dan bayram tebriği mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kurban Bayramı vesilesiyle milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

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