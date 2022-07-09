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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bayramın, "aile olmak, paylaşmak ve hatırlanmak" olduğuna işaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

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