Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz, bu güzel ve anlamlı bayram gününe hastaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını öğrenmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?