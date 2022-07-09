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Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?

Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz günlerde vatandaşlar hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?

Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz, bu güzel ve anlamlı bayram gününe hastaneler ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını öğrenmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?

BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI ve HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak.

Poliklinikler kapalı olurken, hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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