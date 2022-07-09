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Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova’da bulunan İçişleri Süleyman Soylu’nun telefonundan bölgede görev yapan Mehmetçik ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun, şehitlerin mekanını cennet eylesin" dedi.

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