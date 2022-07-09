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A Haber Mehmetçik'in yanında! Kahraman asker Zap şiiri ile Türkiye'yi duygulandırdı | Komutan açıkladı: Bingöl terörden temizlendi

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Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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A Haber Mehmetçik’in yanında! Kahraman asker Zap şiiri ile Türkiye’yi duygulandırdı | Komutan açıkladı: Bingöl terörden temizlendi

A Haber ekibi bir kez daha bayramda vatan ve millet için canını sakınmadan göreve koşan şanlı Türk ordusunu ziyaret etti. Komutanlar Bingöl'ün tamamen terörden temizlendiğini açıklarken, kahraman Mehmetçik millete "teröristlere göz açtırmayacağız" sözleriyle güven aşıladı. Jandarma Teğmen Gökhan Köse de Zap şiiri ile Türkiye'yi duygulandırdı.

A Haber ekibi Bingöl'de görevli Mehmetçik'i Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyaret etti. Bingöl ve çevresindeki terör operasyonları hakkında bilgi veren komutanlar, A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE MAVİ BERE'NİN HİKAYESİ

Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanı Oruç Fevzi Kara, Mavi Bere'nin hikayesini A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber mikrofonlarına konuşan Kara, "Mavi Bere'nin rengi Osmanlı'nın vurucu gücü olan Akıncıların renginden gelmektedir. Beremizin sağa yatık olmasının sebebi ise, İslam dininde ölülerimizi sağa doğru yatırdığımız içindir. Beremizin arkasından sarkan 2 ip ise kefenimizin ipleridir. Türk Komandosu şehadeti başında taşımaktardır." ifadelerine yer verdi.

MEHMETÇİK'TEN KOMANDO ANDI

Görevden dönen Mehmetçik, A Haber'in gerçekleştirdiği ziyaretten Komando Andı'nı okudu.

Bingöl'de görevden gelen Mehmetçik'in Komando andı dinleyenleri duygulandırdı.

BİNGÖL'DE TERÖR TEHDİDİ ORTADAN KALKTI

A Haber'de bölgedeki terör operasyonlarını değerlendiren Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanı Oruç Fevzi Kara, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bingöl'de huzurun hakim olduğunu belirten Kara, "Diyarbakır, Kulp, Lice üçgeninde yer alan Genç tamamen temizlendi. Toplam yüz ölçümü 8 bin 3 km kare olan Bingöl kırsalı ve köylerinde terör tehdidi tamamen ortadan kaldırıldı." dedi.

PKK'YA DAĞLARI DAR EDEN KAHRAMANLAR A HABER'DE

Bingöl ve çevresindeki terör operasyonlarına katılan komandolar A Haber mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.

Bir Mehmetçik yaptığı açıklamada, "Bizden önceki komutanlarımız, ağabeylerimiz nasıl intikamlarını aldılarsa bizler de aldık ve almaya devam edeceğiz. bu uğurda gerekirse şehit olacağız." şeklinde konuştu.

Uzman Çavuş Hasan Gökmen ise konuşmasında, "Verdiğimiz bu mücadelede kanımızın son damlasına kadar, şehit oluncaya kadar mücadele edeceğiz. Biz Jandarma olarak bir aileyiz. Başarıyla devam etmesi için kanımızın son damlasına kadar mücadelede edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

A HABER'DEN MEHMETÇİK'E SÜRPRİZ

A Haber ekibi Bingöl'de görev yapan bir askeri ailesiyle buluşturdu. Jandarma eri Mehmet Reşit Damar, Diyarbakır'dan gelen annesi, babası ve ablası ile bir araya geldi.

ZAP ŞİİRİ TÜRKİYE'Yİ DUYGULANDIRDI

Jandarma Teğmen Gökhan Köse, "Kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi milletimize söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde teröristlere göz açtırmayacağız" dedi.

Jan. T. Köse A Haber mikrofonlarına Zap şiirini okudu.

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