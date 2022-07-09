A Haber Mehmetçik’in yanında! Kahraman asker Zap şiiri ile Türkiye’yi duygulandırdı | Komutan açıkladı: Bingöl terörden temizlendi

Uzman Çavuş Hasan Gökmen ise konuşmasında, "Verdiğimiz bu mücadelede kanımızın son damlasına kadar, şehit oluncaya kadar mücadele edeceğiz. Biz Jandarma olarak bir aileyiz. Başarıyla devam etmesi için kanımızın son damlasına kadar mücadelede edeceğiz." ifadelerine yer verdi.