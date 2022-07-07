07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından yetkilileri kabul eden Erdoğan, vekaletini bağış mektubunu imzalayarak vakfa verdi.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN PAYLAŞIM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN açıklaması MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN AÇIKLAMASI
Bayram namazı saat kaçta? BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kara noktalara özel önlem KARA NOKTALARA ÖZEL ÖNLEM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA