Başkan Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
GÜNDEM AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından yetkilileri kabul eden Erdoğan, vekaletini bağış mektubunu imzalayarak vakfa verdi.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.
Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN PAYLAŞIM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.
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