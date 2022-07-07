Başkan Erdoğan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.