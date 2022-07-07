Kurban Bayramı’nda kazaların en çok yaşandığı kara noktalara özel önlem! Bakanlık o yerleri inceledi

Bu noktaların ardından ülke genelinde kazaların en yoğun olduğu diğer güzergahlar ise sırasıyla şöyle:

"Denizli'de Yeşilova Devlet Yolu ayrımı ile Denizli-Burdur il sınırı arası, Mersin'de Mut Devlet Yolu ayrımı ile Sı̇lı̇fke-Çeşmelı̇ D-400 Kavşağı arası, Samsun'da Sı̇nop-Samsun Devlet Yolu ayrımı ile Ladı̇k Devlet Yolu ayrımı-Toptepe arası, Kırıkkale'de Ankara-Kırıkkale ı̇l sınırı ile Kırıkkale-Yozgat ı̇l sınırı arası, Balıkesir'de Çanakkale-Balıkesı̇r ı̇l sınırı ile Balıkesı̇r Devlet Yolu ayrımı arası, İstanbul'da Çatalca Devlet Yolu ayrımı ile Barbaros Kavşağı arası, Sakarya'da Kocaelı̇-Sakarya ı̇l sınırı ile Pamukova Devlet Yolu ayrımı-Hanlı Kavşağı arası, Samsun'da Bafra Kavak Devlet Yolu ayrımı ile Samsun-Ordu ı̇l sınırı arası, Tokat'ta Nı̇ksar-Tokat Devlet Yolu ayrımı ile Amasya-Tokat ı̇l sınırı arası, Yalova'da Kocaelı̇-Yalova ı̇l sınırı ile Yalova-Bursa ı̇l sınırı arası, Gaziantep'te Gazı̇antep Devlet Yolu ayrımı ile Kahramanmaraş-Gazı̇antep ı̇l sınırı arası, Yozgat'ta Yerköy Devlet Yolu ayrımı ile Kırıkkale-Yozgat ı̇l sınırı arası, Afyonkarahisar'da Bolvadı̇n Devlet Yolu ayrımı ile Çay Afyonkarahı̇sar- Konya ı̇l sınırı arası, Muğla'da Karatoprak Turgutreı̇s İskelesı̇ ile Güllük ı̇l yolu ayrımı arası, Antalya'da Aksekı̇ Devlet Yolu ayrımı ile Demı̇rtaş ı̇l yolu ayrımı arası, Giresun'da Gümüşhane Devlet Yolu ayrımı ile Giresun-Trabzon il sınırı arası, Aksaray'da Ankara-Aksaray il sınırı ile 750-12 Devlet Yolu ayrımı arası."