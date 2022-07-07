07 Temmuz 2022, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz için Marmaray, Başkentray ve İZBAN açıklaması! Ücretsiz olacak

Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz için Marmaray, Başkentray ve İZBAN açıklaması! Ücretsiz olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz için Marmaray, Başkentray ve İZBAN açıklaması! Ücretsiz olacak

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

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