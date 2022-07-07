Bayram namazı saat kaçta? İşte il il Kurban Bayramı namazı saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. Türkiye'de en erken bayram namazı, 05.18'de Iğdır'da, en geç ise 06.29'de İzmir'de eda edilecek.

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