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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Başkan Erdoğan'a Kurban Bayramı tebriği

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Giriş: 07.07.2022 20:12
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Diğer taraftan İki lider yaptıkları görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuları da ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.

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