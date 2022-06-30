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Son dakika: İsrail'de parlamento feshedildi! Erken seçim 1 Kasım'da

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: İsrail’de parlamento feshedildi! Erken seçim 1 Kasım’da

Son dakika haberi... Siyasi krizin patlak verdiği İsrail’de parlamento feshedildi. İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

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