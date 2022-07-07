Kanadalı hukukçu FETÖ’nün ABD yapılanmasını kitaplaştırdı: En tehlikeli mafya

"KİMSE KANTER'İN GÜLEN İLİŞKİSİNE DOKUNMUYOR"

FETÖ firarisi Enes Kanter'den de bahseden Amsterdam, şöyle devam etti:

"ABD basınında Enes Kanter'in Gülen ilişkisi ortaya konmuyor. Hiç kimse Gülen ilişkisine dokunmuyor. Her ana akım medyaya çıktıktan sonra ilgi çekici bir şey bulduk. Enes Kanter Özgürlük Vakfı, Arlington firmasıyla aynı adresi kullanıyor. Bunlarla ilişkisi ne? Kendisi ailesini reddetmiş birisi ve birçok Amerikalı politikacıyla fotoğraf çekildi. Kimse ona Gülen'le ilişkisi ya da Türkiye'deki darbeyle ilgili soru sormamış. Enes Kanter aslında şarlatanlık yapıyor. 'İnsan hakları savunucusuyum' diyor. Hem tarikat üyesi olup hem insan hakları savunucusu olamazsın."