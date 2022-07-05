Yunan basınından F-16 skandalı! Türkiye hakkında çarpıtma haber
ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerinin ardından Yunan basını yalan haberleriyle gerginlik çıkartma çabasına girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını çarpıtan Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son haftalarda daha da tırmanmış durumda. Gerilimin odak noktalarından biri ise ABD'den Türkiye'ye yapılması beklenen F-16 satışını Yunanistan'ın baltalamaya çalışması.
ABD'den gelen son açıklamara göre F-16 satışına yeşil ışık yakılıyor. Bu durum ise Yunanistan'ın keyfini bir hayli kaçırmış durumda.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı bir konuşmayı değerlendiren Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etti.
Türkiye'nin F-16'lar için Yunanistan'a 'saldırdığını' iddia etti.
Her fırsatta her türlü mecrada bu satışın olmaması için sızlanan Yunanistan'la ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu durumu "Elbette Rum lobisi ya da Ermeni lobisi F-16'ları vermeyin diyebilir. Hele de bunu Yunan lobisi diyebilir. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kongre'deki konuşmasında İttifak'ın ruhuna aykırı olarak 'vermeyin' diye yalvardı. Bu tarz çabaların sorun olacağını düşünmüyoruz" sözleriyle değerlendirmişti.
Öte yandan Yunanistan'ın F-16 satışını engellemeye çalışması boşa çıkıyor. Nitekim ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, "Bu durum, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Graham açıklamasında, "Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin, ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır" dedi.
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.
Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." sözlerine yer vermişti.
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