İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine ’bayram’ genelgesi! 7 Temmuz’dan 18 Temmuz’a kadar devam edecek

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgede denetim ve can kaybı arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu gerçeğinden hareketle, trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması istendi.

Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı döneme rastlamasına bağlı olarak karayolu üzerindeki "turizm ve tarımsal" amaçlı seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı bu nedenle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi istendi. Bu kapsamda trafik denetimlerinin 07 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.