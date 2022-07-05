Sarallar soruşturmasında flaş gelişme! Ünlü isimler ifadeye çağırıldı | Erdal Acar da gözaltındaydı
Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda iş insanı Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dört günlük gözaltı sürelerinin dolmasının ardından gözaltı süreleri için uzatma kararı alınan ve sekiz günlük gözaltı süreleri bu sabah dolan şüpheliler yeniden adliyeye sevk edildi ve gözaltı süreleri için ikinci defa uzatma kararı alındı. İddialara göre soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimler de bilgilerine başvurulmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. Ünlü isimler arasında Aylin Coşkun, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi insanların olduğu iddia edildi.
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
121 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI
121 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.
GÖZALTI SÜRESİ 2. KEZ UZATILDI
Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Beykoz'daki villasında gözaltına alınan Erdal Acar ve diğer şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
BAZI ÜNLÜ İSİMLER DE EMNİYETE ÇAĞIRILDI
İddialara göre soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimler de bilgilerine başvurulmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. O isimlerin arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu iddia edildi.
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