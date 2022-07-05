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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Teröristlere Pençe darbesi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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