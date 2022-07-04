CHP yöneticisi Erdal Güneş, meclis üyesi Hasan Ünal’a şişeyle saldırdı

Menemen'de sonunda bu da oldu. CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine girmesinin ardından bu sefer de CHP ilçe yöneticisi Erdal Güneş, bir süre önce CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi Hasan Ünal'a şişe ile saldırdı.

Hastaneden darp raporu alan Ünal'ın kafasında 3 santimlik kesi oluştuğu öğrenildi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla CHP yöneticisi Erdal Güneş'in Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hasan Ünal'a kafasına şişeyle vurarak hayatına kast ettiğini ileri sürdü. Saldırıya uğrayan Ünal açıklamalarda bulundu.

CHP'li Erdal Güneş'in aile dostları ile oturduğu bir mekanda kendisine arkadan şişe ile saldırdığını belirten Ünal, "Ben kendisini görmedim bile. Buca Gölet yakınlarında bir mekanda aile dostlarımla birlikte oturuyordum. Lavaboya giderken arkadan şişe ile başıma vurdu. Resmen hayatıma kastetti. Bu, adam öldürmeye tam teşebbüsten başka bir şey değil. İnsan hayatının siyasetten, her şeyden daha değerli olduğuna dikkat çeken Ünal yaşananlardan Menemen Belediye Meclisinin CHP'li Grup Başkan Vekilini sorumlu tuttu. Bizleri bu paylaşımları ile resmen hedef haline getirdi. Bu olayın temelinde çok farklı şeyler var. Resmen hedef haline getirildik. Bunun sonucu olarak da kendini bilmezin biri çıkıp bunu yapıyor. Diyecek bir şey yok. İnsan hayatı siyasetten her şeyden daha değerli."