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Meteoroloji uzmanı A Haber'de milyonları uyardı! Hava sıcaklığı 40 derece olacak | Orman yangınlarını işaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Meteoroloji uzmanı A Haber’de milyonları uyardı! Hava sıcaklığı 40 derece olacak | Orman yangınlarını işaret etti

Hava sıcaklıkları yeniden yurt genelinde artışa geçiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş tarafından A Haber canlı yayınında yorumlandı. Hafta boyunca hava sıcaklığını birçok ilde etkili olacağını belirten Kırbaş, "40 dereceyi bulacak" dedi. Milyonlarca vatandaşa uyarılarda da bulunan meteoroloji uzmanı Kırbaş, "Güneş ışınları dikey gelecek. Çocuklar ve kronik hastalar dikkatli olmalı. Kuzeyli ve kuzeydoğulu rüzgarların etkisiyle hem yüksek sıcaklık hem de düşük nemden dolayı özellikle orman alanlarında piknik yapılmaması önemli" şeklinde konuştu.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçiyor. Sağanak yağışların ardından gelen sel ve su baskınları Türkiye'yi hüzne boğsa da hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor.

UZMAN İSİM İL İL SAYIP UYARDI: SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK

A Haber canlı yayınından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporunu değerlendiren İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, "Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren bölgemizi etkilemekte olan sıcak hava dalgası önümüzdeki 4 gün boyunca da etkisini devam ettirecek." dedi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş yaptığı açıklamada, "Bu sıcak hava dalgasından dolayı da bölgemizin kıyı kesimlerinde özellikle iç kesimlerinde 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler normal uzun yılların maksimum sıcaklık ortalamalarının üzerinde olup ama ekstrem değerlere ulaşmadığını görüyoruz. Fakat maksimum değerler uzun yıllar ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hava sıcaklıklarının artacağını A Haber ekranlarında dile getiren Kırbaş, "Özellikle bölgemizin Aydın, Manisa ve İzmir'in iç kesimlerinde bu sıcaklık değerlerinin 40 dereceyi aşmasını bekliyoruz. Sıcak hava dalgası ile birlikte aynı şekilde rüzgarın da kuzeyli olmasından dolayı düşük nem değerlerinden dolayı bu sıcaklıkların etkisini devam ettirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

A Haber canlı yayınından milyonlarca vatandaşı uyaran İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, özellikle çocukları ve rahatsızlığı olanları işaret etti.

Güneş ışınlarının dik olarak geleceğini belirten Kırbaş, "Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. 7 günlük raporumuzda da görüldüğü üzere yağışsız ve sıcak bir hava bölgemizi etkileyeme devem edecek. Cu sıcak havanın saat 11 – 16 arasında güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatler arasında özellikle yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve çocukların güneş ışınlarına maruz kalmamalarını rica ediyoruz." diyerek önemli uyarılarda bulundu.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Kırbaş sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Kuzeyli ve kuzeydoğulu rüzgarların etkisiyle hem yüksek sıcaklık hem de düşük nemden dolayı özellikle orman alanlarında piknik yapılmaması, orman yangınlarına dikkat edilmesini önemle rica ediyoruz."

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SALI

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PERŞEMBE

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