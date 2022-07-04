Meteoroloji uzmanı A Haber’de milyonları uyardı! Hava sıcaklığı 40 derece olacak | Orman yangınlarını işaret etti

Güneş ışınlarının dik olarak geleceğini belirten Kırbaş, "Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. 7 günlük raporumuzda da görüldüğü üzere yağışsız ve sıcak bir hava bölgemizi etkileyeme devem edecek. Cu sıcak havanın saat 11 – 16 arasında güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatler arasında özellikle yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve çocukların güneş ışınlarına maruz kalmamalarını rica ediyoruz." diyerek önemli uyarılarda bulundu.