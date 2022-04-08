Son dakika: Ankara’daki yolsuzluk iddiasını gündeme getiren Sinan Aygün konuştu: CHP’den çıt yok

YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDIM HEM DE KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA

Ünlü iş insanı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında yapılan 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardığını belirten Aygün, hepsinin tek tek belgeli olduğunu ve zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.



İşte Sinan Aygün röportajının o kısmı:

CHP'ye kırgın mısınız?

Evet. İstifa sürecinde yaşadıklarımdan dolayı kırgınım. Partime, benden rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapılmadı. Kılıçdaroğlu'na da rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapmadı. Onunla görüşmemde ilgileneceğim demişti ama ilgilenmediği gibi telefonlarıma da çıkmadı. Ben de baktım ki hiçbir şey yapmıyor, basın açıklaması ile mağduriyetimi paylaştım. Sonrasında ise ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Savunmamı istediler, ben de istifamı verdim. Kılıçdaroğlu sosyal medyada sürekli belge yayınlıyor ama önce CHP'ye baksın. 2014 seçimlerinde parti içinde yapılan yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanım. Hem de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla araştırmıştım.