Son dakika: Ankara'daki yolsuzluk iddiasını gündeme getiren Sinan Aygün konuştu: CHP'den çıt yok
Son dakika haberi... CHP eski milletvekili ve iş insanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında 20 milyonluk yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getirmişti. CHP'nin şimdiki yapısı ve Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulunan ve yolsuzluklara dair önemli bilgiler veren Sinan Aygün, ne partiden ne de siyaset dünyasından herhangi bir dönüş olmadığını belirtti. "CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi" diyen Aygün, "İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi." ifadelerini kullandı.
CHP eski milletvekili ve iş insanı Sinan Aygün, geçtiğimiz günlerde "Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın." açıklamasında bulunmuştu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirmişti. Yolsuzluk iddialarını gündeme getiren Sinan Aygün Günaydın'dan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu. Aygün, "Yolsuzluk var diyorum CHP'den çıt yok" dedi.
Ne partiden ne de siyaset dünyasından herhangi bir dönüş olmadığını belirten Aygün sözlerine şöyle devam etti:
"Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. Çok önemli bir iddia bu. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Partiye yönelik eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım, Kılıçdaroğlu ne zaman isterse de onunla gerekli belgeleri paylaşmaya hazırım. Mansur Yavaş da benzer bir sessizlik içinde. Onun yerinde olsam böyle ciddi iddialar karşısında suskun kalmazdım. Dikkatimi çeken başka nokta ise sosyal medyada konuya dair paylaşım yapılmaması. Adeta halının altına süpürülmek isteniyor iddialar. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor."
YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDIM HEM DE KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA
Ünlü iş insanı ve CHP eski vekili Sinan Aygün, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında yapılan 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardığını belirten Aygün, hepsinin tek tek belgeli olduğunu ve zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
İşte Sinan Aygün röportajının o kısmı:
CHP'ye kırgın mısınız?
Evet. İstifa sürecinde yaşadıklarımdan dolayı kırgınım. Partime, benden rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapılmadı. Kılıçdaroğlu'na da rüşvet istediklerini söylediğim halde hiçbir şey yapmadı. Onunla görüşmemde ilgileneceğim demişti ama ilgilenmediği gibi telefonlarıma da çıkmadı. Ben de baktım ki hiçbir şey yapmıyor, basın açıklaması ile mağduriyetimi paylaştım. Sonrasında ise ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Savunmamı istediler, ben de istifamı verdim. Kılıçdaroğlu sosyal medyada sürekli belge yayınlıyor ama önce CHP'ye baksın. 2014 seçimlerinde parti içinde yapılan yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanım. Hem de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla araştırmıştım.
HEPSİ TEK TEK BELGELİ
■ Hangi yolsuzluğu ortaya çıkardınız?
Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında 20 milyonluk yolsuzluğu ortaya çıkardım. Kılıçdaroğlu yolsuzluğu araştırmam için beni bizzat görevlendirmişti. Hatta görevlendirme için yazdığı kağıdı hâlâ saklıyorum. Kampanya için alınan ekipmanı inceledim. İncelemem sonucunda malzemelerin fiyatları şişirilmiş, bazıları gösterilmesine rağmen hiç alınmamış. Satın alınmalarla ilgili 20 milyona yakın yolsuzluk çıktı ortaya. Haluk Koç bu yolsuzluğu yakından biliyor. Çabam sonucunda bu paranın bir kısmı geri alındı. Hepsi tek tek belgeli. Zamanı gelince paylaşacağım.
YOLSUZLUK OLAYINI ÇIKARDIĞIM İÇİN YAVAŞ'LA ARAMIZDA HUSUMET DOĞDU
Mansur Yavaş ile çatışmanız ne zamana dayanıyor?
2014 seçimlerindeki yolsuzluk olayını çıkardığım için aramızda bir husumet doğdu. Onun yakın çevresinden de isimlerin bu yolsuzluk içinde yer alması bu husumeti derinleştirdi. Paranın bir kısmını da parti geri aldı. Demek ki Yavaş ve çevresi bu durumdan rahatsız oldu. Sonrasında da Ankara'da TOGO Kuleleri'ne benzer 192 tane bina olmasına rağmen TOGO Kuleleri'ni yıkmak için uğraşıyor.
ALINAN BAYRAKLARI BEŞ KATI FİYATLA GÖSTERMİŞLER
Yolsuzlukla ilgili örnek verebilir misiniz?
Mesela Mansur Yavaş'ın kampanyası için bayrak alımı yapmışlar ama beş katı bedelle alım fiyatını göstermişler. Ankara'daki CHP seçmeninden çok daha fazla miktar bayrak alımı yapılmış. Şimdi böyle bir yolsuzluğu görüp de susmak olmazdı. Ben de tüm bunları kalem kalem ortaya çıkarıp dosya haline getirdim. Kılıçdaroğlu isterse tüm bu dosyalar bende var, kendisine verebilirim. CHP'li belediyelerde kim bilir neler dönüyordur? Kılıçdaroğlu biraz da bunlara baksın bence. Belediyelerde işe kimlerin alındığını Bakanımız Süleyman Soylu tek tek açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...
- Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi
- esube. iskur.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 6-7 Nisan kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı il il kura sonuç listesi yayımlandı mı?
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...
- En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi Nisan'da mı, Mayıs'ta mı verilecek?
- İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz