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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), yaz kararnamesinin ardından Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirme yapıldı.

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