Madrid mutabakatı Yunanlıları öfkelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid Zirvesi'ndeki başarılı temasları Yunan basınını çılgına çevirdi. Özellikle Amerikan Başkanı Biden'ın F-16 konusunda Türkiye'ye verdiği destek, iktidara yakın medyada çok öfkeli tepkilere yol açtı. İktidara yakın medyanın bazı kalemleri, Biden'ı yerden yere vurdu. Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 'Türkiye terörden şikâyet etmekte çok haklı' diyerek 180 derecelik bir manevra yaptı. Bu manevranın fiili sonucu ne olur bilemiyoruz. Batı, Yunanistan'ı kışkırtmaya, Yunanistan da mütecaviz davranışlarda bulunmaya devam edecek mi göreceğiz. PUTİN ALAY ETTİ Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisinin belden yukarısı çıplak olarak ata binmesiyle alay eden NATO liderlerine cevap verdi. 'Onlar benim gibi soyunmaya kalksalar çok iğrenç görüntüler ortaya çıkar, çünkü hiçbiri vücutlarına bakmıyor' dedi. Bütün bunlar olurken Rusya dün Odessa'yı bombaladı, 16 sivil öldü. Odessa liman şehrini Rusya'nın işgal edip etmeyeceği uzun süredir herkesin merak konusu. Gerilimin geldiği durum itibarıyla Rusya'nın Odessa'yı almadan bu savaşı bitirmeyeceğini söyleyenler çoğalmakta. DOĞU'DA YENİ CEPHE Hong Kong'un İngiliz hâkimiyetinde Çin'e geçişinin 25. yıldönümü kutlandı. Hatırlarsanız çok sancılı bir geçiş olmuş ve aylarca protesto edilmişti. Şi Cinping yaptığı konuşmada, 'Hong Kong çok iyi yönetiliyor, Hong Konglular çok mutlu' dedi. Tabii şu an Hong Kong'dan ziyade Tayvan gerilim gündeminin odağında. Burada da Batı ile Doğu arasında yeni bir cephe açılıp açılmayacağını yaşayarak göreceğiz. ÇEKYA'DAN UMUTLUYUZ Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı Fransa'dan Çekya'ya geçti. Türkiye için sürekli olumlu kararlar alan Çekya yönetimi döneminde Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin gelişmesi bekleniyor. Avrupa Birliği, Türkiye'yi kesinlikle içine almak istemiyor. Artık zaten Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne girmek istediği yok. Bu gerçekleri kabullenip Avrupa Birliği'yle gerçekçi ilişkiler kurmanın zamanı geldi. ABD EKONOMİSİ ALARMDA Amerika'da hisse senetlerinde 1970'ten beri en büyük düşüş yaşandı. Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu durum, kriz kavramının tam karşılığı şeklinde yorumlanıyor. Amerika'nın yıllardır bastığı karşılıksız dolarlar sonunda ülke ekonomisini vurmaya başladı. Bugüne kadar diğer ülkelerin yaptığı üretimleri bastığı dolarlarla ele geçiren, hatta gasp eden Amerika için bu yolun sonu görünüyor. Bakalım küreselciler dünyayı sömürmek için ne icat edecek?