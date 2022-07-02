CHP milli başarılara da karşı: Spor kompleksinin yapımını durdurdular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıkılıp yeniden yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatının müteahhidine ve inşaatın sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 'yeşil alana zarar verildiği' iddiasıyla 150 milyon TL'lik ceza yazdı. 'İBB Başkanlık Olur'u' ile yapı ruhsatı iptal edilen inşaat mühürlendi.