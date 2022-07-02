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Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika haberi... Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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