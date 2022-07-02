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Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu! Kadir Topbaş detayı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Ekrem İmamoğlu’nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu! Kadir Topbaş detayı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı "Hasat Etkinliği" programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğu süreçte, dönemin İBB başkanlarından birisinin bile ilçeye gelmediğini savundu. Bu sözleri sonrası İmamoğlu'nun dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın ilçeye yaptığı ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan Topbaş'ın 2014 yılında Beylikdüzü'nde düzenlenen toplu açılış törenine ilişkin yaptığı paylaşım da İmamoğlu'nun sözlerinin gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Hasat Etkinliği" kapsamında açıklamalarda bulundu.

"BİR KEZ BİLE İBB BAŞKANI'NI İLÇEMDE GÖRMEDİM" YALANI

İmamoğlu'nun konuşması esnasında kullandığı "Sevgili hemşehrilerim, ben 5 sene boyunca ilçe belediye başkanlığı görevindeyken o dönemin büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim. Tek bir konuyu bile çözemedik. Yapamadık yani. İki kere iki dört. Allah şahit, biz ayırt etmiyoruz. " ifadelerini kullandı.

MERHUM KADİR TOPBAŞ'IN ZİYARETİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ancak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan merhum Kadir Topbaş'ın Beylikdüzü'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldığı ve İmamoğlu'nun kendisine bu ziyaret nedeniyle teşekkür ettiği anlar ortaya çıktı.

"İLÇEMİZE SEFALAR GETİRDİNİZ"

İmamoğlu ziyaret esnasında yaptığı konuşmada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a öncelikle tabiki o İstanbul'un belediye başkanı ama yine de ilçemize hoşgeldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz " ifadeleri kullanmıştı.

BU PAYLAŞIMA İMAMOĞLU NE DİYECEK?

Diğer yandan 2014 yılında İBB Başkanı olan merhum Kadir Topbaş'ın sosyal medya hesabından yaotığı paylaşımda "Beylikdüzü İlçesi'ndeki Yatırım ve Hizmetlerin Açılış ve Toplu Tanıtımı'nı yaptık." ifadelerini kullandığı görüldü. Bu paylaşım İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözlerinin gerçek dışı olduğunu da ortaya çıkardı.

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