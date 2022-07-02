Ekrem İmamoğlu’nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu! Kadir Topbaş detayı...

"BİR KEZ BİLE İBB BAŞKANI'NI İLÇEMDE GÖRMEDİM" YALANI

İmamoğlu'nun konuşması esnasında kullandığı "Sevgili hemşehrilerim, ben 5 sene boyunca ilçe belediye başkanlığı görevindeyken o dönemin büyükşehir belediye başkanlarını bir kez bile ilçemde görmedim. Tek bir konuyu bile çözemedik. Yapamadık yani. İki kere iki dört. Allah şahit, biz ayırt etmiyoruz. " ifadelerini kullandı.