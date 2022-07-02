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Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı’nın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

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