01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın şehit olduğunu bildirdi. Taşcı'nın arazide kayarak düşme sonucu şehit olduğu açıklandı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA