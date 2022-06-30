Asgari ücrette büyük gün geldi! 5500 liranın üstünde olacak! Ek zam tutarı için flaş tahmin...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün milyonların merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan ek zammı açıklayacak. Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik çeşitli tahminler ortaya atılırken, Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında beklediği tutarı açıkladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminini açıkladı.
Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'in açıklamaları:
2016'DAN BU YANA BİR İLK
2016'dan beri ilk defa asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak. Bu da enflasyon nedeniyle oldu. devlet geçtiğimiz dönemde yılbaşı itibarıyla vergide işveren payını kaldırdı. 600 liralık bir pay kaldırıldı. Bu halen devam edecek.
YÜZDE 40'LIK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR
Asgari ücret taban ücreti belirler. İşçinin de bir bedeli var. Emeklinin de ücreti enflasyon oranı olarak artırılması gerekiyor. Enflasyona yönelik beklenti 2-3 gün içinde açıklanacak. Yüzde 77-78 oranında bir enflasyon beklentisi var. Memurun enflasyon ve refah payı olarak yüzde 40'lık bir oran bekleniyor.
5500 TL ÜSTÜNDE OLACAK
Burada da asgari ücrette yüzde 40'lık bir zam beklentisi var asgari ücrette. İşveren tarafı ise 5400 lira civarında diretecek. Ama Cumhurbaşkanı alt kesimdeki vatandaşı ezdirmek istemiyor. Ben 5500 TL'den yukarı bir rakam bekliyorum.
SENDİKALAŞMA ORANI ÇOK DÜŞÜK
Türkiye'de sendikalaşma oranı yüzde 13. Bu yüzden işçi bir araya gelemiyor. Normalde asgari ücretin bugün açıklanması gerekiyordu ama Cumhurbaşkanının yurt dışında olması nedeniyle 1 Temmuz'a kaldı.
TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 6 BİN 391 TL
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ikinci kez toplandı.
Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Komisyonda enflasyonun altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini dile getirdiklerini belirten Irgat, çalışanların insanca bir ücreti hak ettiklerini ve beklediklerini söyledi.
TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre haziranda "açlık sınırı"nın 6 bin 391 lira olduğunu anımsatan Irgat, şöyle konuştu:
"Geldiğimiz nokta itibarıyla işverenler de teşvik taleplerini dile getirdiler. Daha önceki asgari ücret desteğinin verilmesini istediler. Sosyal güvenlik prim indiriminin 10 puan olmasını talep ettiler. İşçi priminin yarısının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiler. Biz de bunların yapılması halinde kamuya ne kadar yük olup olmayacağının araştırılmasını talep ettik. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu sonuçlar, konfederasyon başkanlarına ve bakanlığa iletilecek. Yarın bir toplantı daha olmasını bekliyoruz."
Irgat, "Komisyonda, net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı. İşveren tarafı da net bir rakam söylemedi. Biz enflasyon ve alım gücünün dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedik." dedi.
Komisyonda işveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "TİSK olarak görüşlerimizi Komisyona aktardık. Yarın da görüşmelerimiz devam edecek. Umarım ülkemiz ve çalışanlarımız için güzel ve dengeli bir asgari ücret belirlenir." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.
Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekçileri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum.
Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.
"MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"
Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek.
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