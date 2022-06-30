Yeni asgari ücret için flaş tahmin! Asgari ücrette zam oranı ne? Hangi formüller masada?

Son dakika asgari ücret haberi... 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücrete ara zam görüşmeleri bugün karara bağlanacak. Asgari ücret yüzde 20 artarsa 5.104 TL, yüzde 35 artarsa 5.742 TL olacak. Peki ne kadar olur? Sosyal Güvenlik Uzmanı Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ateş, "5.231 lira ile 5.954 lira arasında bir rakam çıkıyor. Mantıklı olan benim tahminim 5.500 TL ile 5.900 lira arasında bir rakamın netleştirileceği bunun Cumhurbaşkanımızın önüne sunulacağı Cumhurbaşkanımızın da takdiri olursa ilavesi olursa bir açıklama yapacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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