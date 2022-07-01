01 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Asgari ücrette hangi formül işleyecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi… Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Değişiklikle ara zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek. İşsizlik maaşının miktarı ve gelir testi oranları da değişecek. SKG Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.