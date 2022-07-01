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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Asgari ücrette hangi formül işleyecek? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 10:20
Güncelleme:01.07.2022 10:21
Son dakika haberi… Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.  Değişiklikle ara zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek. İşsizlik maaşının miktarı ve gelir testi oranları da değişecek. SKG Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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