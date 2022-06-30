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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüştü

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukranya Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

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