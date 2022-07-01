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Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Açıklanacak zam o gün yürürlüğe girecek

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Açıklanacak zam o gün yürürlüğe girecek

Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.
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