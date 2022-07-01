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Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret zammı açıklaması! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

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Giriş: 01.07.2022 13:43
Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret artışı heyecanla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tespit komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek" dedi. Erdoğan, "Efradını cami ağyarını mani bir şekilde olur inşallah" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

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