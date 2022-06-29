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Son dakika:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İsveç ve Finlandiya açıklaması! Bir müttefike tehdit NATO'ya tehdittir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İsveç ve Finlandiya açıklaması! Bir müttefike tehdit NATO’ya tehdittir

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada, "NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir." dedi.

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