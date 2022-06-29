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İsveç'in PKK'lı vekili Aminah Kakabaveh Türkiye'nin NATO zaferini hazmedemedi: Bu bizim kara günümüz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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İsveç’in PKK’lı vekili Aminah Kakabaveh Türkiye’nin NATO zaferini hazmedemedi: Bu bizim kara günümüz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi. Terör destekçisi Kakabaveh, anlaşmanın, kendileri için kara bir gün anlamına geldiğini belirtti. Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını söyledi.

Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından bu sabah Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulundu.

Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi.

Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak istemedi.

KAKABAVEH: BİZİM İÇİN KARA BİR GÜN
Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirtti.

Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA GENSORU ÖNERGESİ VERMEK İSTİYOR
TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getirdi.

Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin mecliste bulunduğunu iddia etti.

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