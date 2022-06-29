İsveç'in PKK'lı vekili Aminah Kakabaveh Türkiye'nin NATO zaferini hazmedemedi: Bu bizim kara günümüz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi. Terör destekçisi Kakabaveh, anlaşmanın, kendileri için kara bir gün anlamına geldiğini belirtti. Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını söyledi.
Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından bu sabah Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulundu.
Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.
Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi.
Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak istemedi.
KAKABAVEH: BİZİM İÇİN KARA BİR GÜN
Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirtti.
Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA GENSORU ÖNERGESİ VERMEK İSTİYOR
TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getirdi.
Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin mecliste bulunduğunu iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
- Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?
- Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük final ne zaman, ödül ne kadar?
- Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?