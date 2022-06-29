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Saldırı girişimindeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Saldırı girişimindeki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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