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İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı

Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı. Polis tarafından toplanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan göçmen gözaltı kamplarına alındığı öğrenildi.

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