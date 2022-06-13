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Yunan emniyet güçleri sınırda göçmenlere ateş açtı! Saldırıdan acı haber

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Yunan emniyet güçleri sınırda göçmenlere ateş açtı! Saldırıdan acı haber

Edirne sınırında, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ateş açması sonucu Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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