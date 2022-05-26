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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Göçmenlere karşı plastik mermi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
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Yunanistan’dan insanlık dışı muamele! Göçmenlere karşı plastik mermi

Son dakika haberi... Yunanistan’dan insanlık dışı muamele, sınırı geçmeye çalışan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı. Daha öncede Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.

Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu göçmeni plastik mermiyle yaraladı.

Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik plastik mermi kullanmaya başladı. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.

Daha öncede Yunanistan, göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı.

Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.

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