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Son dakika: 3 ilde FETÖ operasyonu! 16 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: 3 ilde FETÖ operasyonu! 16 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Eskişehir, Manisa ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonların terör örgütünün askeri mahrem ve güncel öğrenci yapılanması ile çeşitli meslek gruplarındaki FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

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